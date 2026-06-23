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23 июня, 19:04

В МВД предупредили о новой схеме мошенников с фейковыми судебными повестками

Обложка © chatgpt

Обложка © chatgpt

Мошенники начали рассылать гражданам поддельные судебные повестки от имени МВД России. Об этом сообщили в киберполиции.

По данным ведомства, злоумышленники используют схему «обратного звонка». Пользователю на электронную почту приходит письмо, где отправитель представляется «следователем» или «сотрудником полиции» и сообщает о якобы существующей судебной повестке.

В сообщении утверждается, что дело связано с IP-адресом пользователя. При этом человеку предлагают срочно связаться с отправителем. Мошенники также пугают тем, что если не ответить в течение 24 часов, против получателя будут приняты «серьёзные юридические меры». В МВД призывают не реагировать на подобные сообщения и проверять информацию только через официальные каналы.

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Николь Вербер
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