В МВД предупредили о новой схеме мошенников с фейковыми судебными повестками

Мошенники начали рассылать гражданам поддельные судебные повестки от имени МВД России. Об этом сообщили в киберполиции.

По данным ведомства, злоумышленники используют схему «обратного звонка». Пользователю на электронную почту приходит письмо, где отправитель представляется «следователем» или «сотрудником полиции» и сообщает о якобы существующей судебной повестке.

В сообщении утверждается, что дело связано с IP-адресом пользователя. При этом человеку предлагают срочно связаться с отправителем. Мошенники также пугают тем, что если не ответить в течение 24 часов, против получателя будут приняты «серьёзные юридические меры». В МВД призывают не реагировать на подобные сообщения и проверять информацию только через официальные каналы.

После повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России мошенники начали использовать иэту тему для новых схем обмана сотрудников компаний. Злоумышленники рассылают сообщения якобы от бухгалтерии или руководства организаций о необходимости срочно оформить документы для перерасчёта зарплаты или индексации выплат.