«Лента демократии» и «тайники для своих»: Как украинские беглецы обустраивают маршруты через Карпаты

Украинские мужчины в камуфляже прокладывают новые маршруты для бегства от мобилизации через карпатские горы и колючую проволоку. О тренде среди уклонистов сообщил Telegram-канал SHOT.

Украинцы бегут от мобилизации через Карпаты. Видео © Telegram / SHOT

По данным, ухилянты всё чаще уходят в лесистую и горную местность, чтобы не попасть в руки пограничных нарядов. Главные тропы пролегают через украинско-румынскую границу и карпатские перевалы. К таким походам сбегающие готовятся основательно: заранее закупают маскировочную форму и необходимое снаряжение. Уже у самой кромки они оставляют тайники с водой и едой, которыми смогут воспользоваться идущие следом дезертиры.

Сами беглецы окрестили заграждения из колючей проволоки не иначе как «лентой демократии». Оказавшись на другой стороне, они массово заливают в сеть ролики о своём успехе, сопровождая их заявлениями о том, что долго мечтали покинуть Украину и теперь ни о чём не жалеют, даже имея за плечами годы дезертирства и розыска.

Масштаб явления подтверждает и статистика погранслужбы. Каждый месяц силовики отлавливают до тысячи человек при попытке незаконно пересечь кордон, а официальное число задержанных уже превысило 5 тысяч. Параллельно в стране работают подпольные компании, которые за деньги организуют переправку людей в соседние государства. Пограничники пытаются активно с ними бороться: с начала года удалось раскрыть 136 таких фирм и задержать более 500 их клиентов.

Ранее украинские пограничники открыли огонь по мужчине, который предпринял дерзкую попытку сбежать из страны на параплане. По имеющейся информации, беглец управлял летательным аппаратом в опасной близости от линии государственной границы. Однако остаётся неясной судьба парапланериста: смог ли он уйти от преследования и получил ли какие-либо ранения, пока неизвестно.