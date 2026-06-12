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Регион
12 июня, 13:50

«Гастроли» в Европу за $12 тысяч: На Украине раскрыли канал побега за границу

Украинец вывозил военнообязанных за границу за $8–12 тысяч под видом музыкантов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Национальная полиция Украины раскрыла во Львовской области схему, с помощью которой мужчины уклонялись от мобилизации. Об этом сообщили предствители ведомства.

«Гастроли» в Европу за 12 тыс. долларов, или во Львовской области раскрыта схема вывоза военнообязанных. Организатором фиктивных культурно-художественных мероприятий в странах Европейского Союза был 48-летний иностранец с видом на жительство на Украине», — говорится в сообщении

Мужчину вносили в онлайн-систему «Путь» как участника музыкальной группы, которая якобы едет на гастроли за границу. Стоимость услуги составляла от 8 до 12 тысяч долларов с человека. Организатора задержали, когда он получал аванс от очередного новоиспечённого «звукорежиссёра».

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Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинские мужчины призывного возраста боятся попасть на передовую даже сильнее, чем встретить в лесу дикого медведя. Поводом для такого заявления стал случай на границе с Румынией: очередной уклонист, пытавшийся нелегально покинуть страну, залез на дерево, спасаясь от зверя. По мнению Мендель, такие истории — сигнал отчаянного положения украинцев.

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Наталья Афонина
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