В Уфе «газель» насмерть сбила пенсионерку, двигаясь задним ходом

В Уфе во дворе жилого дома водитель «газели» наехал на пенсионерку, двигаясь задним ходом. Как сообщили в местной Госавтоинспекции, женщина погибла на месте до прибытия медиков.

В Уфе «Газель» переехала пенсионерку. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Уфы

«По предварительным данным, сегодня 23 июня около трёх часов дня водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем «газель» во дворе улицы Степана Халтурина, двигаясь задним ходом совершил наезд на пенсионерку», — говорится в сообщении.

В Сети появилось видео с камеры наблюдения. На записи пожилая женщина с двумя тростями медленно пересекает двор. В этот момент движущаяся задним ходом грузовая «газель» наезжает на неё. Из машины выходят водитель и пассажирка, достают телефоны, но к пострадавшей пенсионерке не приближаются. Осторожно, кадры 18+.

В Уфе водитель «газели» насмерть сбил пенсионерку. Видео © Telegram / ufa_rb