В Ивановской области 13-летняя девочка упала с третьего этажа заброшки

В городе Вичуга Ивановской области 13-летняя девочка получила травмы после падения с третьего этажа заброшенного здания. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

«По данным следствия, сегодня в дневное время две 13-летние девочки гуляли в заброшенном здании в городе Вичуга, где одна из них сорвалась и упала с 3-го этажа», — говорится в заявлении.

Пострадавшую доставили в больницу. Известно, что её семья на профилактическом учёте не состоит.

По факту происшествия Следком организовал процессуальную проверку. Сотрудники ведомства проводят осмотр места инцидента устанавливают все обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.