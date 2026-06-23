Трёхлетний малыш утонул в бассейне аквапарка под Ростовом

В городе Батайске Ростовской области трёхлетний ребёнок утонул в открытом бассейне аквапарка. Информация об этом размещена в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ. Следствие квалифицирует случившееся как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлёкших по неосторожности смерть человека. В ведомстве уточнили, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Ранее в Вавожском районе Удмуртии восьмилетний мальчик утонул в реке Ува. Ребёнок отправился на самодельный пирс вместе с приятелем. Во время купания в воде он утонул. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В рамках расследования специалисты устанавливают все обстоятельства и условия, которые привели к гибели несовершеннолетнего.