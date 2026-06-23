Будет битва: Месси и Роналду могут встретиться в плей-офф чемпионата мира

Сборные Португалии и Аргентины могут сыграть друг с другом в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Об этом свидетельствует текущая турнирная сетка. Встреча главных звёзд мирового футбола — Криштиану Роналду и Лионеля Месси — возможна, если обе команды выйдут в плей-офф с первых мест в своих группах.

Португальцы во втором туре группового этапа разгромили Узбекистан со счётом 5:0 и возглавили таблицу группы K. Аргентина уже гарантировала себе первое место в квартете J. При таком раскладе команды попадают в одну четверть финальной сетки. Однако положение Португалии в группе K может измениться после матча Колумбии и ДР Конго, который пройдёт 24 июня.

После победы над Узбекистаном Роналду признали лучшим игроком встречи. На вопрос о возможной встрече с Месси на турнире португалец ответил кратко.

«Встретиться с Месси на турнире? Было бы славно!» — заявил Роналду.

Напомним, в матче с Узбекистаном Криштиану Роналду оформил дубль, забив на 6-й и 39-й минутах. Также отличились Нуну Мендеш (17-я минута) и Рафаэль Леау (87-я). Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник узбекистанцев Абдувохид Нематов на 60-й минуте.