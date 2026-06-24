Международная конференция Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026) по восстановлению Украины в Гданьске пройдёт в более конструктивном ключе без участия Владимира Зеленского. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на итоговой пресс-конференции саммита Вишеградской группы в Будапеште.

Политик ответил на вопрос журналиста об отсутствии украинского главаря на мероприятии, которое запланировано на 25-26 июня. Премьер подчеркнул, что не разочарован решением Зеленского и рассматривает его как шаг по направлению к деэскалации. По его оценке, конференция пройдёт без ненужного напряжения и даже более эффективно.

«Если речь идёт обо мне, то я не разочарован [отсутствием Зеленского]. С моей точки зрения, это означает, наверное, даже более эффективное проведение конференции — без ненужного напряжения», — сказал Туск.

Ранее посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий сообщил, что Зеленский принял решение не ехать в Гданьск ещё до того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил его ордена Белого Орла. Делегацию Украины на конференции вместо возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.

Свириденко рассчитывает подписать на мероприятии соглашения по вопросам обороны, экономики и укрепления энергосистемы.

Напомним, ранее между Украиной и Польшей разгорелась война медалей. Причиной стали действия Киева. Зеленский присвоил воинской части почётное наименование «Героев УПА»* (Украинской повстанческой армии*), что в Варшаве восприняли как глумление над жертвами Волынской резни, после чего президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. В ответ киевский главарь и его предшественники вернули вручённые Варшавой награды, а вслед за этим и польские политики начали возвращать украинские ордена.

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