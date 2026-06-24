Узбекистан уступил Киргизии два села в рамках демаркации границ

Два населённых пункта, ранее принадлежавших Узбекистану, вошли в состав Киргизии в рамках завершения работ по демаркации государственной границы между двумя странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов.

Проект строительства новой дороги в связи с демаркацией. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Аскат Алагозов

«На сегодняшний день в рамках демаркации государственной границы с Республикой Узбекистан два населённых пункта вместе с их жителями (примерно 2500 человек), ранее относившиеся к территории Узбекистана, перешли в состав Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Речь идёт о сёлах Чонгара и Таш-Тобо, которые ранее входили в состав Ферганской области Узбекистана. По словам Алагозова, там проживают этнические киргизы.

В ближайшее время в населённых пунктах начнутся регистрационные процедуры. После завершения оформления документов их населению будет предоставлено гражданство Киргизии. Алагозов отметил, что передача населённых пунктов стала частью взаимных договорённостей между Бишкеком и Ташкентом. Взамен Киргизия передала Узбекистану земельные участки аналогичной площади, расположенные в приграничной зоне.

Кроме того, стороны обменялись равноценными территориями общей площадью 236 гектаров для реализации проекта автомобильной дороги между сёлами Сай и Таян. Ожидается, что после строительства новой трассы жители Баткенской области смогут добираться из Айдаркена в Баткен по маршруту через эти населённые пункты. Длина пути сократится примерно с 225 до 55 километров.

Пресс-секретарь также сообщил, что Киргизия выступила с предложением к Казахстану об обмене равноценными земельными участками на участке дороги протяжённостью около 800 метров в районе города Токмок. Реализация этого проекта позволит создать платную автомагистраль длиной около 150 километров, которая соединит улицу Алматинскую с городом Кемин.