Англия не смогла победить Гану в одном из самых скучных матчей ЧМ

Сборные Англии и Ганы разошлись безголевой ничьей во втором туре группового этапа мирового первенства. Встреча завершилась со счетом 0:0 на стадионе в Фоксборо (штат Массачусетс, США) на Gillette Stadium.

Эта игра оказалась одной из самых скучных на текущем ЧМ. В первом тайме команды даже ни разу не ударили в створ ворот.

В старте африканской команды появился Томас Парти. Ранее футболист не участвовал в игре с Панамой (1:0), поскольку канадские власти отказали ему во въездном документе.

За два проведённых матча оба коллектива заработали по 4 очка. В этом квартете также находятся Хорватия и Панама — у них пока ноль в графе набранных очков. Их очная игра состоится сегодня позже.

В заключительном туре англичанам предстоит встретиться с панамцами. Ганцы же померятся силами с хорватами.

Турнир принимают три страны: США, Канада и Мексика. Впервые в истории число участников расширено до 48 сборных. Розыгрыш мундиаля продлится до 19 июля. Текущий обладатель трофея — команда Аргентины.