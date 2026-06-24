Дрисколл: Армия США создаст два полигона с имитацией боевых действий на Украине

Американская армия намерена в течение полутора месяцев открыть не менее двух полигонов, где будут имитироваться боевые действия на Украине. Главной целью будет отработка РЭБ, заявил министр армии США Дэн Дрисколл во время общения с журналистами.

«Там можно смоделировать условия радиоэлектронной борьбы и все аспекты боевой обстановки, а также организовать совместную работу производителей дронов и разработчиков средств противодействия дронам», — заявил Дрисколл.

По его словам, солдаты должны посещать эти полигоны, чтобы совершенствовать свои навыки и сотрудничать с разработчиками.

Министр добавил, что вооружённые силы уже располагают территориями для проведения различных испытаний внутри страны. Вместе с тем Пентагон изучает возможность создания ещё одного объекта за рубежом. Такой центр, по замыслу ведомства, будет предназначен для более сложных экспериментов и проверок вооружений, включая гиперзвуковые ракеты.

Конкретные места размещения будущих площадок пока не раскрываются. Дрисколл пояснил, что работа над проектом продолжается и говорить о локациях преждевременно. Сейчас часть программ подготовки американских военных по противодействию беспилотникам проходит без использования средств радиоэлектронного подавления. Одной из причин являются действующие в США ограничения на применение подобных технологий внутри страны.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп намерен обратиться к американским производителям вооружений с просьбой организовать выпуск ракет для Киева по лицензии в европейских странах и непосредственно на Украине. Причиной инициативы стало истощение собственных арсеналов Соединённых Штатов на фоне противостояния с Ираном.