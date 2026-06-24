В Москве не раз подчёркивали, что атаки дронов на гражданских лиц — это откровенная провокация. Киев прибегает к подобным действиям из-за неудач на линии фронта, указывали в РФ. Системы ПВО России работают эффективно и методично уничтожают вражеские аппараты. Симметричным и неизбежным ответом становятся высокоточные удары по производственным цехам украинского ВПК, где выпускают эти беспилотники.