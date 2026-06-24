Хорватия набрала первые очки на ЧМ, победив Панаму со счётом 1:0

Сборная Хорватии по футболу одержала первую победу на чемпионате мира 2026, обыграв команду Панамы во втором туре. Матч состоялся на стадионе BMO Field Торонто и завершился со счётом 1:0.

До перерыва команды не смогли открыть счёт, а ключевой эпизод произошёл вскоре после возобновления игры. На 54-й минуте Анте Будимир отправил мяч в ворота панамцев, чем принёс команде три очка.

Успех позволил хорватской сборной включиться в борьбу за место в плей-офф. После двух матчей у Англии и Ганы по четыре очка, у Хорватии — три. Панама потерпела второе поражение подряд и остаётся. В ночь на 28 июня по московскому времени хорваты проведут матч против Ганы, а Панама сыграет с Англией.

Отметим, что полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич провёл свою 200-ю игру за национальную команду. После финального свистка партнёры надели специальные футболки в честь этого события, а самому игроку «Милана» вручили памятное джерси. Больше игр за сборные провели только Криштиану Роналду (Португалия), Лионель Месси (Аргентина) и Бадер аль-Мутава (Кувейт).

Тем временем сборная Англии разошлась с миром с командой Ганы, не забив ни одного мяча, и установила рекорд чемпионатов мира по количеству результатов 0:0. Также у родоначальников футбола больше всего ничейных исходов в истории ЧМ — 23.