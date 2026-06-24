В России начали оценивать риски эксплуатации праворульных авто

В России начата работа по оценке рисков, связанных с эксплуатацией автомобилей с правым расположением руля. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на Министерство транспорта РФ.

«В настоящее время проводится межведомственная работа по оценке рисков эксплуатации праворульных автомобилей. Комплексный анализ осуществляется МВД совместно Минпромторгом и ФГУП «НАМИ». Минтранс также принимает участие в обсуждении», — заявили в министерстве.

Полученные в ходе анализа данные в будущем лягут в основу конкретных предложений по регулированию использования таких машин на дорогах страны. Соответствующие поручения были даны в рамках утверждённого правительством плана мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года (с перспективой до 2036-го). Ключевые ведомства, включая Минтранс, МВД и Минпромторг, должны представить свои выводы до 2028 года.

Ранее в Минтрансе заявили, что новые рекомендации по скоростям на дорогах планируют ввести в России в 2027 году. Они носят добровольный характер. Документ предложит практические подходы — как учитывать местные условия и оценивать безопасность.