В Госдуме предложили две меры для снижения стоимости электромобилей для россиян

Электромобили в России могут стать доступнее за счёт снижения утильсбора и запуска льготных автокредитов. Об этом Life.ru сообщил депутат Госдумы Владимир Плякин, который направил обращение первому вице-премьеру Денису Мантурову.

Парламентарий считает, что сейчас развитию электротранспорта мешают высокие цены, которые складываются из крупных платежей и дорогих кредитов. В результате многие россияне интересуются электромобилями, но не могут позволить себе их покупку.

«Так, с 1 декабря 2025 года для отдельных категорий электромобилей и последовательных гибридов размер утилизационного сбора может составлять от 800 тысяч до 3,6 миллиона рублей, что кратно снижает их доступность для граждан», — говорится в обращении.

Депутат предложил применять к электромобилям минимальные ставки утилизационного сбора. По его мнению, это позволит расширить круг покупателей и поддержать развитие сегмента. Второй мерой может стать отдельная программа льготного автокредитования. Она предполагает субсидирование части процентной ставки и должна распространяться не только на льготные категории, но и на широкий круг граждан.

Чиновник отметил, что мировой рынок электротранспорта продолжает расти. Крупные автопроизводители увеличивают линейки электромобилей, а государства вкладывают средства в развитие зарядной инфраструктуры. Для России это важно не только с точки зрения транспорта, но и как элемент промышленной политики. Депутат считает, что расширение спроса поможет отечественным производителям наращивать выпуск техники, инвестировать в новые разработки, развивать производство компонентов, программного обеспечения и зарядных станций. Кроме того, постепенное увеличение числа электромобилей способно снизить зависимость транспортного сектора от бензина и дизельного топлива.

Ранее сообщалось, что к 2030 году в России планируют обновить требования к эксплуатации автомобилей старше 30 лет. Работу над новыми нормами ведут Росстандарт, МВД, Минпромторг и Минтранс. В ближайшие годы также могут изменить требования к электронным помощникам водителя, системам контроля сна и внимания, круиз-контролю и другому бортовому оборудованию. Особое внимание уделят условиям применения так называемых «алкозамков». Речь идёт об устройствах, блокирующих запуск двигателя при обнаружении паров этанола в выдохе человека за рулём.