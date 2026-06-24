Прохожих спас бордюр: Появилось видео аварии с Ferrari каскадёра Чеботарёва в Ростове-на-Дону

Блогер и каскадёр Евгений Чеботарёв чуть не сбил прохожих при столкновении его Ferrari F8 Tributo Spider с бордюром в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает SHOT.

Каскадёр Чеботарёв на Ferrari чудом не сбил прохожих. Видео © SHOT / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chebotarev_evgeny

По данным телеграм-канала, навстречу «Феррари» блогера выехал автомобиль «Опель». Чеботарёв попытался уйти от столкновения и резко изменил траекторию. Итальянский спорткар задел немецкую иномарку, врезался в бордюр и остановился в нескольких метрах от двоих мужчин. У Ferrari серьёзные повреждения — стоимость ремонта блогер оценил более чем в 5 млн рублей.

По словам Чеботарёва, он не хотел требовать компенсацию с водителя Opel, но тот настаивал на ремонте своей машины. В результате стороны провели на месте аварии несколько часов и разошлись без оформления претензий. Информации о пострадавших нет.

Евгений Чеботарёв — каскадёр и блогер из Ростова‑на‑Дону (род. 1991), известен экстремальными трюками без страховки (в том числе пролётом сквозь салон микроавтобуса и прыжком через нос самолёта — ролик с ним опубликовал 50 Cent); у него более 3 млн подписчиков, за карьеру получил около 30 травм.