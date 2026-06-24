Силы ПВО сбили несколько дронов над промышленным предприятием в Оренбурге

Сегодня силы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки на промышленное предприятие в Оренбурге. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.

«Массированную атаку беспилотниками по нашему региону сегодня организовал преступный режим ВСУ. Несколько БПЛА сбиты над промышленным предприятием в областном центре», — говорится в сообщении.

Глава региона призвал граждан сохранять спокойствие. Сведений о пострадавших пока нет. На предприятии работают специалисты, оценивающие возможный ущерб и устраняющие последствия произошедшего.

Солнцев напомнил, что в регионе действует строгий запрет на размещение любых фото- и видеоматериалов, где запечатлены беспилотные летательные аппараты. Население просят не помогать противнику.