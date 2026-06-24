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Регион
24 июня, 03:28

Силы ПВО сбили несколько дронов над промышленным предприятием в Оренбурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Сегодня силы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки на промышленное предприятие в Оренбурге. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.

«Массированную атаку беспилотниками по нашему региону сегодня организовал преступный режим ВСУ. Несколько БПЛА сбиты над промышленным предприятием в областном центре», — говорится в сообщении.

Глава региона призвал граждан сохранять спокойствие. Сведений о пострадавших пока нет. На предприятии работают специалисты, оценивающие возможный ущерб и устраняющие последствия произошедшего.

Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Солнцев напомнил, что в регионе действует строгий запрет на размещение любых фото- и видеоматериалов, где запечатлены беспилотные летательные аппараты. Население просят не помогать противнику.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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