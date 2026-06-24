На озере Бирюзовое в Кузбассе четвёртые сутки ищут мужчину на сапборде

55-летний мужчина пропал во время катания на сапборде по озеру Бирюзовое в Кемеровской области. Об инциденте сообщает SHOT.

Житель Междуреченска Игорь Ш. отправился на водоём один. Очевидцы рассказывали, что видели мужчину проплывающим на доске рядом с местной базой отдыха. Сразу после этого его следы теряются.

Поиски длятся уже четвёртые сутки. К операции привлечены профессионалы и добровольцы. Группы прочёсывают береговую линию и обследуют акваторию. Родственники Игоря также участвуют в мероприятиях на месте.

Озеро Бирюзовое — это выработанный угольный карьер. Его глубина превышает 50 метров. Котлован со временем заполнился грунтовыми водами. Протяжённость чаши с юго-востока на северо-запад достигает примерно 2,4 км. Максимальная ширина объекта в поперечнике составляет около 350 метров.