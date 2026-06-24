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24 июня, 05:05

«Русские наступают»: Профессор из США открыл Киеву глаза на пустые склады и скорую потерю Донбасса

Профессор Миршаймер: Украина проигрывает на поле боя, Запад не может помочь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Украина проигрывает на поле боя, а Запад не способен поставить ей необходимое вооружение. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала. По его оценке, российские войска продолжают наступление и одерживают победы.

«Русские наступают и одерживают на поле боя победы», — констатировал Миршаймер.

Он подчеркнул острую нехватку зенитных ракет. Украинские силы рассчитывают на комплексы Patriot для перехвата баллистических и крылатых целей, а также беспилотников. Однако у Вашингтона, по заверению профессора, попросту нет боеприпасов для передачи.

Аналитик объяснил это тем, что Пентагон исчерпал значительную часть арсеналов в ходе противостояния с Ираном. Данная ситуация распространяется почти на всю номенклатуру вооружений в американских запасах.

Миршаймер спрогнозировал скорый переход всего Донбасса под контроль Москвы. Он заключил, что в конечном счёте Россия одержит верх в этом конфликте.

Тем временем Министерство обороны РФ сообщило о продолжающемся продвижении войск. В течение суток подразделения зачистили 52 строения в Красном Лимане. В Константиновке удалось освободить 128 зданий. Суточные потери противника на всех направлениях превысили 1295 человек.

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Антон Голыбин
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