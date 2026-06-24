Камчатскому бизнесмену заменили условный срок за хищение 55 млн на реальный

На Камчатке предпринимателя посадили в колонию за то, что он украл почти 55 миллионов рублей. Бизнесмен взял аванс на ремонт дороги, но работать не стал, а деньги потратил на свои нужды. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.

В 2023 году 40-летний предприниматель выиграл контракт на реконструкцию дороги между двумя районами Петропавловска-Камчатского. Получив деньги, он ими распорядился по-своему. Сначала суд дал ему три года условно, но прокуратура посчитала это слишком мягким и обжаловала приговор.

Краевой суд согласился с доводами прокуратуры и отменил условное наказание. В итоге мужчину приговорили к трём годам реального срока в колонии. Его взяли под стражу сразу после заседания. Кроме того, он обязан вернуть все украденные деньги, а после выхода на свободу ему ещё два года запретят работать с госзаказами. Приговор уже вступил в силу.

«Камчатский краевой суд счел доводы надзорного ведомства обоснованными и справедливыми, решение об условном осуждении отменено», – говорится в сообщении.

Ранее в Иркутской области директора муниципального транспортного предприятия «Иркутскгортранс» Сергея Майока обвиняют в крупной растрате. Он заключал договоры с частными предпринимателями на поставку товаров, которые предприятию были не нужны. Таким образом он потратил деньги компании в особо крупном размере. Сколько именно денег было потрачено, пока не сообщается.