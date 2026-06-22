Суд ждёт экс-владельца «Азбуки вкуса» Якубовского о растрате 14 млрд рублей

В Москве суд рассмотрит уголовное дело в отношении владельца «М2М Прайвет Банка» и «Азиатско-Тихоокеанского Банка» Павла Масловского, бывшего совладельца сети «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского и других фигурантов дела о растрате более 14 млрд рублей.

По данным Генпрокуратуры РФ, в ноябре 2011 года Масловский создал в Москве организованное преступное сообщество. В его состав вошли Якубовский, акционер «М2М Прайвет Банка» Андрей Новиков, исполняющая обязанности председателя правления Инна Иванова, управляющая филиалом «Азиатско-Тихоокеанского банка» Татьяна Шаблыко и другие лица.

Следствие считает, что участники схемы похищали средства банков и коммерческих структур, оформляя невозвратные кредиты подконтрольным компаниям. Общий ущерб оценивается более чем в 14 млрд рублей.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества и растрата в особо крупном размере.

Также по делу проходят другие участники, включая Андрея Новикова, Инну Иванову, Татьяну Шаблыко, Безрукову и иных фигурантов. Двое подозреваемых — Андрей Вдовин и Борис Мираков — объявлены в розыск и скрылись от следствия. Кирилл Якубовский ранее был совладельцем сети премиальных магазинов «Азбука вкуса», а также выходил из бизнеса сети «Кофе Хауз» в 2014 году.

Якубовского задержали по делу о мошенничестве ещё в 2023 году. Тогда прокуратура требовала для него 9,5 года лишения свободы и штраф свыше одного миллиарда рублей. 9 апреля суд признал его виновным в участии в мошеннической схеме по хищению более 126 млн долларов у ряда иностранных компаний и приговорил к 8 годам колонии общего режима. В прошлом году экс-совладельца «Азбуки вкуса» вновь арестовали — уже по новому уголовному делу.