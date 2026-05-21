В деле экс-владельца «Азбуки вкуса» появились соучастники — они на свободе
Обложка © Суды общей юрисдикции города Москвы
Соучастники бывшего совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского по делу об участии в организованном преступном сообществе и растрате более 14 миллиардов рублей до сих пор на свободе. Об этом говорится в материалах РИА «Новости».
«Следователь... указал на то, что расследование по уголовному делу не завершено, при этом имеются соучастники, местонахождение которых не установлено», — говорится в документе.
Напомним, Кирилла Якубовского задержали по обвинению в мошенничестве ещё в 2023 году. Тогда прокуратура затребовала для него 9,5 лет лишения свободы в качестве наказания и штраф более миллиарда рублей. 9 апреля суд признал его вину, как участника мошеннической схеме по хищению свыше 126 миллионов долларов у ряда иностранных компаний, и приговорил к 8 годам ИК.
