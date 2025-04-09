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9 апреля, 15:27

Экс-совладельцу «Азбуки вкуса» Якубовскому дали 8 лет за хищение более $126 млн

Экс-совладелец «Азбуки вкуса» Кирилл Якубовский. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Экс-совладелец «Азбуки вкуса» Кирилл Якубовский. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Экс-совладельца сети кофеен «Кофе хауз» и магазинов «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского признали виновным в хищении более $126 миллионов у ряда зарубежных компаний и приговорили его к 8 годам колонии. Решение вынес Пресненский суд Москвы.

«Признать Якубовского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество группой лиц в особо крупном размере) УК РФ и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы», — говорится в приговоре.

Наказание также будут отбывать ещё два фигуранта дела — бизнесмен Павел Масловский и предприниматель Светлана Безрукова. Они получили тринадцать с половиной и пять лет колонии соответственно.

Ожидается, что защита и осуждённые подадут апелляцию на обвинительный приговор, так как на протяжении всего судебного разбирательства и на этапе предварительного расследования уголовного дела они настаивали на своей невиновности.

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Напомним, что бывшего совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского задержали и обвиняли в мошенничестве ещё в 2023 году. Прокуроры требовали для него наказания в виде 9,5 года лишения свободы и штраф свыше одного миллиарда рублей.

Наталья Афонина
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