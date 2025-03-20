Обвинение запросило 9,5 года колонии для экс-совладельца «Азбуки вкуса»
Прокуроры потребовали для Кирилла Якубовского, бывшего соучредителя сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз», наказания в виде 9,5 года тюремного заключения и более 1 миллиарда рублей штрафа во время судебных разбирательств по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщили адвокаты из бюро «Бартолиус», представляющие интересы потерпевших.
«Прокуратура запросила Кириллу Якубовскому 9 лет 6 месяцев лишения свободы и штраф более 1 млрд рублей, Павлу Масловскому — 9,5 года лишения свободы (с учётом ранее вынесенного приговора 14 лет) и штраф 14,7 млн рублей, Светлане Безруковой — 9 лет лишения свободы и штраф 9,45 млн рублей», — говорится в сообщении бюро.
Напомним, что Якубовский стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в апреле 2023 года. Бывшего совладельца сети «Азбука вкуса» задержали и выдвинули против него обвинения. Через два месяца мужчину освободили под домашний арест, но позже он был переведён в следственный изолятор.
ТАСС / Гердо Владимир