Обвинение запросило 9,5 года колонии для экс-совладельца «Азбуки вкуса»

Прокуроры потребовали для Кирилла Якубовского, бывшего соучредителя сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз», наказания в виде 9,5 года тюремного заключения и более 1 миллиарда рублей штрафа во время судебных разбирательств по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщили адвокаты из бюро «Бартолиус», представляющие интересы потерпевших.

«Прокуратура запросила Кириллу Якубовскому 9 лет 6 месяцев лишения свободы и штраф более 1 млрд рублей, Павлу Масловскому — 9,5 года лишения свободы (с учётом ранее вынесенного приговора 14 лет) и штраф 14,7 млн рублей, Светлане Безруковой — 9 лет лишения свободы и штраф 9,45 млн рублей», — говорится в сообщении бюро.