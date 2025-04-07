Суд вынес приговор продюсеру «Вия» по делу о коррупции
Суд в Москве приговорил режиссёра Петрухина к 4 годам колонии по делу о коррупции
Алексей Петрухин. Обложка © Wikipedia
Дорогомиловский суд Москвы приговорил режиссёра Алексея Петрухина к четырём годам колонии по делу о коррупции. Автор фильма «Вий» обвиняется в покушении на посредничество во взяточничестве, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
«Петрухин Алексей Алексеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, и назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом», — говорится в сообщении.
Суд установил, что Петрухин совершил покушение на посредничество во взяточничестве, и его взяли под стражу в зале суда.
Напомним, Петрухин, ещё будучи главой компании «Русская фильм группа», был задержан в сентябре прошлого года. В 2020 году Фонд кино подал к РФГ два иска: один на 222 миллиона рублей в связи с фильмом «Тайна печати дракона», а другой на 100 миллионов рублей из-за фильма «Путешествие в Индию».