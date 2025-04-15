Экс-совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского арестовали по новому делу

Мещанский суд Москвы принял решение заключить под стражу бывшего совладельца сети «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, экс-гендиректора золотодобывающей компании «Петропавловск» Павла Масловского и бывшего топ-менеджера холдинга «ППФИН Холдинг» Светлану Безрукову по новому уголовному делу о создании преступного сообщества. Суд удовлетворил ходатайство следствия, назначив всем троим содержание под стражей сроком на 1 месяц и 25 суток, сообщили в столичной судебной пресс-службе.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Якубовского Кирилла Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 210 УК РФ, на срок 01 месяц 25 суток», — сказано в публикации.