Экс-совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского арестовали по новому делу
Кирилл Якубовский в зале суда. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Мещанский суд Москвы принял решение заключить под стражу бывшего совладельца сети «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, экс-гендиректора золотодобывающей компании «Петропавловск» Павла Масловского и бывшего топ-менеджера холдинга «ППФИН Холдинг» Светлану Безрукову по новому уголовному делу о создании преступного сообщества. Суд удовлетворил ходатайство следствия, назначив всем троим содержание под стражей сроком на 1 месяц и 25 суток, сообщили в столичной судебной пресс-службе.
«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Якубовского Кирилла Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 210 УК РФ, на срок 01 месяц 25 суток», — сказано в публикации.
Якубовскому и Масловскому предъявлено обвинение по части 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества), тогда как Безруковой вменяется более тяжкий состав — создание преступного сообщества или участие в нём с использованием служебного положения (часть 3 той же статьи). Это дело стало продолжением масштабного расследования деятельности бывших руководителей.
Напомним, Кирилла Якубовского задержали по обвинению в мошенничестве ещё в 2023 году. Тогда прокуратура затребовала для него 9,5 лет лишения свободы в качестве наказания и штраф более миллиарда рублей. 9 апреля суд признал его вину, как участника мошеннической схеме по хищению свыше 126 миллионов долларов у ряда иностранных компаний, и приговорил к 8 годам ИК.