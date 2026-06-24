Степашин: В России сократят количество внебюджетных мест на юрфаках

В высших учебных заведениях России уменьшат число платных мест по юридическим направлениям. О грядущих изменениях рассказал председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин в беседе с ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Степашин заявил, что поставлена конкретная задача по уменьшению внебюджетного набора. По его словам, это требование закона, обязательное к исполнению.

Причина кроется в следующем: в ряде организаций дипломы о высшем образовании не подкреплены реальными знаниями выпускников. Глава АЮР охарактеризовал ситуацию предельно прямо, назвав происходящее покупкой корочек, а не учёбой.

Степашин обратил внимание на завышенное количество учреждений, готовящих юристов. Он привёл в пример показательные цифры: сегодня в России их более 400, тогда как во времена Советского Союза насчитывалось лишь 55, при этом население было вдвое больше.

Сейчас, подчеркнул председатель ассоциации, необходимо навести порядок и понять, где находятся полноценные факультеты. Программы обучения обязаны отвечать современным вызовам.

Ожидается, что детали реформы обсудят на профильной сессии форума с участием министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. «Обсудим все эти вопросы с конкретными уже предложениями», — заключил Степашин.