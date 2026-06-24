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Регион
24 июня, 07:03

До 40 л бензина и 200 л дизеля: На новосибирских АЗС ввели новые правила

На АЗС Новосибирской области продают до 40 л бензина и 200 л дизеля в одни руки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Matt Benzero

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Matt Benzero

В Новосибирской области прошло заседание оперативного штаба, где обсудили ситуацию на рынке топлива на фоне повышенного спроса на горюче-смазочные материалы. Совещание провёл заместитель губернатора Олег Клемешов.

По данным региональных властей, поставки топлива в регион продолжаются в штатном режиме, а сети АЗС работают стабильно.

«За прошедшие сутки все сети АЗС на территории Новосибирской области продолжали стабильно отпускать топливо розничным покупателям», — сообщили в правительстве региона.

Рост спроса связывают с ограничениями на отпуск ГСМ в соседних регионах. На этом фоне владельцам АЗС рекомендовано при необходимости вводить лимиты на одну покупку. Для трассовых заправок установлены ориентиры до 40 литров бензина и до 200 литров дизельного топлива за одну транзакцию. Для остальных АЗС — до 40 литров бензина и до 80 литров дизеля, а в канистры рекомендовано отпускать не более 10 литров.

В Омской области ввели ограничения на АЗС для борьбы со спекулянтами
В Омской области ввели ограничения на АЗС для борьбы со спекулянтами

Ранее губернатор Андрей Травников объяснил, что в Новосибирской области рассматривают введение ограничений на продажу топлива на автозаправочных станциях в целях борьбы со спекулянтами.

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Андрей Бражников
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