Припадки с удушьем и судорогами: Школьники увлеклись опасными «коктейлями» с корвалолом

Врачи предупреждают об опасных экспериментах подростков с так называемыми «корвалольными коктейлями», которые набирают популярность в интернете. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, школьники смешивают успокоительное с газировкой, соками, энергетиками и другими препаратами.

В результате подобных сочетаний фиксируются тяжёлые отравления. Подростки сообщают о сильной рвоте, головокружении, учащённом сердцебиении, спутанности сознания и проблемах с дыханием.

Как пояснил ассистент кафедры фармакологии Пироговского университета Денис Борозденко, корвалол содержит фенобарбитал — вещество, угнетающее центральную нервную систему, и противопоказан для детей и подростков. По словам врачей, при смешивании с энергетиками, алкоголем или другими лекарствами нагрузка на организм резко возрастает и может привести к серьёзным последствиям.

Среди возможных осложнений называются потеря сознания, угнетение дыхания, нарушения работы сердца, токсическое поражение печени и развитие зависимости, вплоть до необходимости реанимации.

Ранее Life.ru сообщал о появлении новой психологической практики среди молодёжи, получившей название «соскинг». Данная практика, ориентированная на уменьшение уровня тревоги, включает в себя использование взрослыми людьми детских сосок. Тенденция, появившаяся в китайских социальных сетях и активно продвигаемая через TikTok, теперь набирает популярность и в России, где уже организовано производство специализированных изделий.