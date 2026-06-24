Чемодан с останками 36-летней модели нашли в Колумбии

В столице Колумбии Боготе полиция обнаружила останки 36-летней модели Натальи Вильяльбы Ангариты в чемодане, спрятанном в ванной комнате арендованной ею квартиры. На месте также нашли личные вещи убитой, включая два паспорта. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным следствия, в квартире побывали двое мужчин: сначала гражданин США из Техаса, затем — британец, который пришёл 17 июня, а ушёл 18 июня, неся постельное бельё в прачечную. Оба иностранца объявлены в розыск. Полиция изучает записи камер, логи доступа в здание и маршруты передвижения подозреваемых. Мотивы и обстоятельства преступления выясняются.

Ранее сообщалось, что а Белграде нашли тело 20-летнего россиянина Михаила с перерезанным горлом. Мать прилетела в Сербию и наняла адвоката. Она утверждает, что сын вёл здоровый образ жизни. Друзья рассказали, что он познакомился с девушкой с розовыми волосами, а после ночи с ней пропал кошелёк. Михаил пошёл в клуб искать её, но дальнейшие события оказались нелогичными.