В Брянской области из озера Новое достали тела двух подростков

В Унече Брянской области произошла трагедия на озере Новое. По информации регионального управления МЧС, погибли двое подростков 2010 и 2011 годов рождения.

«Тело одного из подростков извлёк матрос‑спасатель пляжа озера Новое. Тело второго подростка подняли водолазы МКУ «Управление по делам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций г. Брянска»», — говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают обстоятельства и причины трагедии.

Ранее в Батайске Ростовской области трёхлетний ребёнок утонул в открытом бассейне аквапарка. Следствие квалифицирует произошедшее как оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что привело к смерти человека по неосторожности.