Получивший диплом экономиста Хабиб Нурмагомедов уже третий год не может забрать его из ВУЗа

В Российском экономическом университете им. Плеханова уже третий год ждут Хабиба Нурмагомедова, но не на бой — легенда смешанных единоборств до сих пор не забрала свой диплом экономиста. Как пишет «Mash на спорте», ещё в 2021 году экс-чемпион UFC поступил на балакавриат. Учился заочно, после чего поступил в магистратуру в подведомственную бизнес-школу «Интеграл».

Нурмагомедов стал экономистом по профилю «Бухгалтерский и налоговый учёт в коммерческих организациях». Спортсмен освоил макро- и микроэкономику, коучинг, технологии эффективного управления, стратегию цифровой трансформации бизнеса, цифровые бизнес-модели, продвинутую эконометрику, международные стандарты финансовой отчётности, налоговое консультирование, актуальные проблемы финансового права, управленческий учёт, налогообложение бизнеса, финансовую отчётность, а также межкультурные деловые коммуникации и методы исследований в экономике.

В университете предупреждают: если спортсмен не заберёт диплом магистра в ближайшее время, то документ отправят в архив.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов занимается бизнесом. В феврале стало известно, что после выхода из всех дел в России легендарный спортсмен стал развивать собственную сеть фитнес-клубов KHABIB GYM.