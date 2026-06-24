Легендарный фанат-статуя Лумумба добрался до ЧМ и замер на трибуне на весь матч

Легендарный фанат сборной ДР Конго Мишель Кука Мболадинга по прозвищу Лумумба наконец добрался до трибун чемпионата мира по футболу. Он пропустил первый матч своей команды против Португалии (1:1), потому что находился на карантине из-за вспышки Эболы на родине.

Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Sport Corner

Фото © © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / caf_online

После изоляции он приехал в Гвадалахару и занял своё привычное место на матче с Колумбией (0:1). Лумумба известен тем, что стоит неподвижно с поднятой рукой, копируя статую первого премьер-министра страны Патриса Лумумбы. Так он делает с 2013 года.

Он носит костюм в цветах флага Конго, а его причёска и очки — как в 1960-х. На родине заметили его внешнее сходство с героем, и он превратил это в перформанс. Широкую известность получил на Кубке Африки в 2025 году.

Сборная ДР Конго впервые в истории участвует в чемпионате мира. После двух матчей у них одно очко. В ночь на воскресенье они сыграют с Узбекистаном. Победа выведет их в плей-офф. Матч начнётся в 02:30 по Москве.

Ранее сборная Португалии разгромила Узбекистан на чемпионате мира со счётом 5:0. Матч прошёл на стадионе NRG в Хьюстоне. Криштиану Роналду забил на 6-й минуте, а на 39-й — оформил дубль. Нуну Мендеш отличился на 17-й, а Рафаэль Леау — на 87-й. Также на 60-й минуте защитник Узбекистана Абдувохид Нематов забил в свои ворота.