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Регион
24 июня, 10:26

Легендарный фанат-статуя Лумумба добрался до ЧМ и замер на трибуне на весь матч

Обложка © ТАСС / Francisco Guasco / ЕРА

Обложка © ТАСС / Francisco Guasco / ЕРА

Легендарный фанат сборной ДР Конго Мишель Кука Мболадинга по прозвищу Лумумба наконец добрался до трибун чемпионата мира по футболу. Он пропустил первый матч своей команды против Португалии (1:1), потому что находился на карантине из-за вспышки Эболы на родине.

Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Sport Corner

Фото © © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / caf_online

Фото © © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / caf_online

После изоляции он приехал в Гвадалахару и занял своё привычное место на матче с Колумбией (0:1). Лумумба известен тем, что стоит неподвижно с поднятой рукой, копируя статую первого премьер-министра страны Патриса Лумумбы. Так он делает с 2013 года.

Он носит костюм в цветах флага Конго, а его причёска и очки — как в 1960-х. На родине заметили его внешнее сходство с героем, и он превратил это в перформанс. Широкую известность получил на Кубке Африки в 2025 году.

Сборная ДР Конго впервые в истории участвует в чемпионате мира. После двух матчей у них одно очко. В ночь на воскресенье они сыграют с Узбекистаном. Победа выведет их в плей-офф. Матч начнётся в 02:30 по Москве.

Роналду прокричал в камеру «я вернулся» после дубля в ворота Узбекистана
Роналду прокричал в камеру «я вернулся» после дубля в ворота Узбекистана

Ранее сборная Португалии разгромила Узбекистан на чемпионате мира со счётом 5:0. Матч прошёл на стадионе NRG в Хьюстоне. Криштиану Роналду забил на 6-й минуте, а на 39-й — оформил дубль. Нуну Мендеш отличился на 17-й, а Рафаэль Леау — на 87-й. Также на 60-й минуте защитник Узбекистана Абдувохид Нематов забил в свои ворота.

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Наталья Афонина
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