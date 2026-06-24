€250 тысяч за «выключенный» аэродром: НАТО ищет идеи против российской авиации

НАТО и Украина объявили конкурс среди частных разработчиков на создание технологий, способных выводить из строя тыловые аэродромы российской авиации. Об этом пишет The War Zone.

Призовой фонд программы Airfield Denial Challenge составляет 250 тысяч евро. Участникам предлагают разработать системы, которые смогут лишить самолёты возможности использовать защищённые базы для выполнения боевых задач.

В командовании трансформации НАТО заявили, что существующие средства, включая артиллерию и беспилотники, недостаточно эффективны против таких объектов. Одной из причин там назвали воздействие средств радиоэлектронной борьбы.

Организаторы ищут автономные решения, способные работать без GPS и одновременно воздействовать на несколько целей. Среди возможных вариантов упоминаются рои дронов и гибридные системы.

Разработки должны быть готовы к быстрому внедрению. Проекты, реализация которых займёт больше года, рассматривать не будут.

Заявки принимают до 20 июля. Десять финалистов планируют выбрать 11 августа, а демонстрацию проектов провести 3 сентября в Польше.

При этом опрошенные изданием эксперты сомневаются, что конкурс позволит быстро создать систему, способную заметно изменить ситуацию. Среди ограничений они называют сложность технологий и возможности их массового производства.

Ранее The Telegraph рассказала о планах НАТО окружить Россию в Балтийском море. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО в 2023–2024 годах коллективная оборона региона стала ещё более актуальной, утверждает издание. В МИД РФ также заявили, что НАТО и ЕС готовятся к войне с Россией на рубеже 2030 года. В ведомстве уточнили, что разница между двумя блоками с военной точки зрения уже невелика.