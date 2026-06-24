«Ты слишком хорош»: Гордон Рамзи распробовал ризотто Бекхэма

Знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи назвал экс-футболиста Дэвида Бекхэма одним из своих лучших друзей и признал его кулинарный талант. Он рассказал в интервью The Athletic, как его восхитило ризотто спортсмена.

«К несчастью, Дэвид Бекхэм — очень талантливый повар. Даже в конце своей карьеры, играя в Италии, он заканчивал утреннюю тренировку, а затем присылал мне прекрасные видео и фотографии своих ризотто из кулинарной школы в Милане. Я сказал ему: «Ты стал слишком хорош. Я даже больше не буду для тебя готовить, потому что, мужик, ты знаешь своё дело!»», — поделился Рамзи.

По словам британского шефа, они прекрасно проводят время за разговорами о еде и вине. Рамзи отметил, что Бекхэм — признанный перфекционист и подходит к готовке с той же серьёзностью, что и к футболу.

Не обязательно быть Гордоном Рамзи, чтобы приготовить вкусные чебуреки, считает шеф-повар Евгений Мещеряков. Ранее мы писали, что он не поддерживает нестандартные вариации и уверен, что классическое блюдо должно оставаться мясным. Базовый набор ингредиентов прост: мука, вода, соль, масло и мясо. Полный рецепт смотри тут.