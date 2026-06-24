Мать нашла Мампасси эскортницу, а теперь угрожает его 16-летней девушке: скандал в «Локомотиве»

16-летней девушке футболиста «Локомотива» Марка Мампасси угрожают мать игрока и его бывшая — 25-летняя украинская эскортница. Об этом сообщает Sport Baza.

Угрозы Евгении Кулик начали поступать после того, как она опубликовала пост об измене возлюбленного. В нём девушка рассказала, что 23-летний футболист изменил ей с бывшей по имени Даниэла, которая сейчас живёт в Польше как беженка. По словам Кулик, знакомство Мампасси с эскортницей организовала его мать, которая затем также угрожала Евгении в переписке.

«У Марка ненормальная мама, которая контролирует его личную жизнь. Мама разозлилась, что он выбрал не ту, которую она ему нашла, и именно с того момента начала портить мне жизнь», — рассказала Кулик.

Сам Мампасси пишет девушке сообщения с просьбами о прощении, уверяет, что не изменял. Кулик и футболист познакомились, когда ей было 15 лет, и встречались почти два года. В этом году пара жила вместе с мая по июнь. Мампасси принадлежит «Локомотиву», последние полгода он провёл в аренде в азербайджанском «Туран Товузе».

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