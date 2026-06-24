Под завалами подъезда в Горловке нашли тела трёх человек после удара БПЛА

В Горловке в результате ночного удара беспилотного летательного аппарата обрушился целый подъезд многоквартирного жилого дома. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

В разрушенном подъезде проживали 10 человек. Семерым из них удалось самостоятельно спуститься по уцелевшей лестнице, ещё трое оказались под завалами. Позже спасатели извлекли их тела. Медицинская помощь потребовалась четырём пострадавшим жильцам — их состояние уточняется. На месте работают оперативные службы и следователи.

Ранее Life.ru писал, что в ДНР 18 мирных жителей пострадали от атак дронов ВСУ. В Горловке под удар попал автобус, ранены 8 женщин и 4 мужчин, включая подростка. При тушении пожара пострадал сотрудник МЧС. Ещё двое ранены в Центрально-Городском районе.