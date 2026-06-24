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24 июня, 12:42

Под завалами подъезда в Горловке нашли тела трёх человек после удара БПЛА

В Горловке обрушился подъезд многоэтажки после удара БПЛА

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

В Горловке в результате ночного удара беспилотного летательного аппарата обрушился целый подъезд многоквартирного жилого дома. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

В разрушенном подъезде проживали 10 человек. Семерым из них удалось самостоятельно спуститься по уцелевшей лестнице, ещё трое оказались под завалами. Позже спасатели извлекли их тела. Медицинская помощь потребовалась четырём пострадавшим жильцам — их состояние уточняется. На месте работают оперативные службы и следователи.

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Ранее Life.ru писал, что в ДНР 18 мирных жителей пострадали от атак дронов ВСУ. В Горловке под удар попал автобус, ранены 8 женщин и 4 мужчин, включая подростка. При тушении пожара пострадал сотрудник МЧС. Ещё двое ранены в Центрально-Городском районе.

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Анастасия Никонорова
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