Блогер Мария Погребняк призналась, что экзамены довели её детей до стресса

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ стала серьёзным испытанием для детей блогерши Марии Погребняк. По словам звезды, в экзаменационный период она почти полностью сосредоточилась на поддержке сыновей, работе и домашних делах, поэтому времени на себя практически не оставалось.

Мария Погребняк призналась, что экзамены довели её детей до стресса. Видео © Пятый канал

Блогер отметила, что дети сильно переживали из-за экзаменов и сталкивались с волнением даже при хорошем знании материала. Она уточнила, что наследники пока не определились с будущей профессией. Сейчас они учатся сразу по двум программам: российской и британской, а также дополнительно занимаются с репетиторами по разным предметам.

«Сейчас они сдали последний экзамен, и они просто выдохнули. Они говорят: «Мам, это очень морально тяжело». Тяжело, особенно когда ты знаешь, что проходные баллы выросли», — отметила собеседница Пятого канала.

Ранее Мария Погребняк заявила о борьбе с серьёзным недугом. Блогерша рассказала своим подписчикам, что ей поставили диагноз «пневмония левого лёгкого».