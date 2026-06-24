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Регион
24 июня, 13:59

Блогер Мария Погребняк призналась, что экзамены довели её детей до стресса

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ стала серьёзным испытанием для детей блогерши Марии Погребняк. По словам звезды, в экзаменационный период она почти полностью сосредоточилась на поддержке сыновей, работе и домашних делах, поэтому времени на себя практически не оставалось.

Мария Погребняк призналась, что экзамены довели её детей до стресса. Видео © Пятый канал

Блогер отметила, что дети сильно переживали из-за экзаменов и сталкивались с волнением даже при хорошем знании материала. Она уточнила, что наследники пока не определились с будущей профессией. Сейчас они учатся сразу по двум программам: российской и британской, а также дополнительно занимаются с репетиторами по разным предметам.

«Сейчас они сдали последний экзамен, и они просто выдохнули. Они говорят: «Мам, это очень морально тяжело». Тяжело, особенно когда ты знаешь, что проходные баллы выросли», — отметила собеседница Пятого канала.

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Ранее Мария Погребняк заявила о борьбе с серьёзным недугом. Блогерша рассказала своим подписчикам, что ей поставили диагноз «пневмония левого лёгкого».

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Борис Эльфанд
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