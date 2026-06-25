150 причин работать на врага: Кто такая Варвара Фаэр, поставившая спектакль-провокацию в Театре.doc Оглавление 150 причин Фаэр не защищать Родину «Режиссёрка» со шлейфом скандалов Награды в США и мамина панелька Миллионы на антироссийском контенте Театра.doc В столичной театральной тусовке скандал: в разгар СВО на сцену вернулся скандальный спектакль, который не раз называли провокационным и антироссийским. Его ставит Варвара Фаэр в Театре.doc. Кто это такая и как живёт — в статье Life.ru. 24 июня, 21:45 Варвара Фаэр взялась за старое — спектакль «150 причин не защищать Родину». Коллаж © Life.ru. Обложка © ruskino, © teatrdoc

150 причин Фаэр не защищать Родину

В разгар СВО и в условиях непростой внешнеполитической ситуации вокруг России в московском Театре.doc идёт постановка «150 причин не защищать Родину» — произведение, которое назвать просто художественным высказыванием можно лишь с большим трудом.

Формально спектакль рассказывает о падении Константинополя 29 мая 1453 года — дне, когда великая Византийская империя прекратила своё существование. Однако, как отмечают зрители и критики, эта история является «прозрачной аллегорией на современную Россию».

Тогда столицу империи штурмовала армия османского султана Мехмеда II, и само произведение строится на сохранившихся свидетельствах — дневниках турецких янычар, описывавших события, а также стихах султана Мехмеда II Фатиха и суфийского поэта Юнуса Эмре.

Сюжет строится вокруг нескольких ключевых тем: Запад не оказал помощи осаждённому городу, часть византийских элит предпочла предать империю, а простые граждане думали прежде всего о собственном выживании, а не о спасении государства. В спектакле звучат «150 причин не защищать Родину, 150 причин не объединиться в минуту опасности, 150 причин работать на врага».

Учитывая заметную политизированность происходящего в России, спектакль выглядит скорее как антироссийская агитка. Особенно показательной является одна деталь, которая характеризует отношение авторов к стране: в постановке Россия называется врагом новой зарождающейся Османской империи.

По сути, эта формулировка ставит нашу страну в позицию противника неких «новых сил», что в текущей геополитической ситуации звучит как прямая политическая провокация.

Постановки Театра.doc проходят при минимуме реквизита. Фото © VK / Театр.doc (Москва)

«Режиссёрка» со шлейфом скандалов

Варвара Фаэр, чьё имя значится в числе создателей спектакля, уже давно зарекомендовала себя как режиссёр, работы которого регулярно попадают в скандалы. Её репутация сформирована не только эпатажными, но и откровенно политизированными постановками.

Например, в 2015 году разразился громкий скандал вокруг спектакля «Банщик», который Фаэр ставила в Псковском академическом театре драмы. Тогда актёры театра обратились с письмом в Минкульт, в котором выразили протест против постановки и отказались участвовать в ней.

Кроме того, что в спектакле присутствовала нецензурная брань, была сцена с обнажёнными пьющими женщинами в бане, в постановке использовалась прямая отсылка к руководству страны, которое было изображено в откровенно мерзких красках.

— Мы не хотим быть заложниками амбиций и политических предпочтений режиссёра, не хотим быть невольными сторонниками похабщины, — написали тогда возмущённые актёры.

В итоге конфликт привёл к расторжению договора с режиссёром, а сама ситуация разбиралась на уровне Министерства культуры РФ.

Ещё более показательной постановкой Фаэр является «Берлуспутин» — спектакль, который «режиссёрка» создала по пьесе итальянского драматурга Дарио Фо, известного своей резкой антироссийской позицией.

Поделка представляет собой острую политическую сатиру на российскую власть. И в совокупности с остальными проектами Фаэр — включая её участие в постановке «Болотное дело» — подобное творчество ставит жирную точку в дискуссии о её реальном политическом мировоззрении. Очевидно, что для Фаэр сцена давно стала не столько местом для искусства, сколько трибуной для русофобской агитации.

Награды в США и мамина панелька

Примечательно, что публичной информации о Варваре Фаэр крайне мало. Под этим псевдонимом скрывается москвичка Галина Викторовна Синькина. «Режиссёрка», по-видимому, сознательно избегает широкого общественного внимания.

Известно, что она родилась в Москве, ей 60 лет. Получила образование на факультете международной журналистики и перевода РУДН в 1993 году, затем в 1999-м окончила режиссёрский факультет ВГИКа в мастерской Владимира Хотиненко и Геннадия Полоки. Кроме того, стажировалась на актёрском факультете ВТУ имени Щукина. В нулевых работала шеф-редактором на телевидении — правда, на каких каналах, не уточняется.

Что касается Театра.doc — с ним Фаэр работает с момента его основания. Интересная деталь: в 2005 году её награждали в США — Синькина стала лауреатом конкурса МКФ документального и художественного фильма в Лос-Анджелесе за фильм «Особенная».

Формально «режиссёрка» живёт скромно — прописана в двушке матери в панельной девятиэтажке в Можайском районе Москвы и много лет живёт в одной квартире с некой женщиной в столичном районе Марьино. Катается по городу на стареньком бюджетном Hyundai Solaris.

Миллионы на антироссийском контенте Театра.doc

Это даже странно, ведь театр, с которым сотрудничает Фаэр, живёт богато, несмотря на обилие критики и проверок со стороны правоохранительных органов. За прошлый год АНО «Центр новой драматургии "Документальная сцена"» заработал более 66 млн рублей, при этом показав чистую прибыль всего в 1,7 миллиона.

При этом проблемы у театра возникают с 2014 года, и все они связаны с политической направленностью спектаклей. В том году театр решил показывать документальный фильм про киевский Майдан, в котором погромщики и бунтовщики, приведшие Украину к плачевному финалу, были представлены как благородные рыцари, боровшиеся за демократию и европейский выбор страны.

В 2019 году была инициирована проверка сразу трёх спектаклей театра по жалобам посетителей на пропаганду терроризма и особых отношений. Впрочем, странное дело — тогда признаков правонарушений полиция в них так и не усмотрела.

Всё это время руководство театра заявляет, что «не занимается антироссийской пропагандой» и их цель — исследовать реальность, а не заниматься политической агитацией. При этом художественный руководитель Михаил Угаров на голубом глазу подчёркивал, что власть «ненавидит реальность», а задача театра — говорить о ней, что, дескать, вызывает конфликты.

Авторы Евгений Кузнецов