«Спасибо за всё»: 26-летняя чемпионка Европы Хендрикс завершила карьеру

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, чемпионка Европы 2024 года, приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев.

«Луна, спасибо тебе за всё, что ты дала нашему спорту. Желаем тебе всего наилучшего на следующем этапе», — говорится в заявлении ISU.

26-летняя спортсменка — обладательница полного комплекта наград чемпионатов мира: серебро в 2022-м и бронза в 2023-м. На континентальных первенствах она дважды брала серебро и один раз — бронзу. Хендрикс участвовала в трёх Олимпиадах — 2018, 2022 и 2026 годов. Лучшим результатом стало восьмое место на Играх в Пекине.

Ранее президент ФФККР Антон Сихарулидзе заявил, что фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова возвращаются в следующем сезоне и станут сильными соперницами. Он подтвердил, что они написали заявления, и федерация окажет им поддержку как высококлассным спортсменам.