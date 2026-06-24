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24 июня, 16:19

«Спасибо за всё»: 26-летняя чемпионка Европы Хендрикс завершила карьеру

Чемпионка Европы по фигурному катанию Хендрикс объявила о завершении карьеры

Луна Хендрикс. Обложка © ТАСС / Tomas Sisk / Zuma

Луна Хендрикс. Обложка © ТАСС / Tomas Sisk / Zuma

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, чемпионка Европы 2024 года, приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев.

«Луна, спасибо тебе за всё, что ты дала нашему спорту. Желаем тебе всего наилучшего на следующем этапе», — говорится в заявлении ISU.

26-летняя спортсменка — обладательница полного комплекта наград чемпионатов мира: серебро в 2022-м и бронза в 2023-м. На континентальных первенствах она дважды брала серебро и один раз — бронзу. Хендрикс участвовала в трёх Олимпиадах — 2018, 2022 и 2026 годов. Лучшим результатом стало восьмое место на Играх в Пекине.

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Ранее президент ФФККР Антон Сихарулидзе заявил, что фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова возвращаются в следующем сезоне и станут сильными соперницами. Он подтвердил, что они написали заявления, и федерация окажет им поддержку как высококлассным спортсменам.

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Анастасия Никонорова
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