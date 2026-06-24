«Зажигать сердца детей»: В России празднуют День вожатого

24 июня в России отмечается Международный день вожатого — профессиональный праздник, учреждённый в 2012 году. По всей стране проходят флешмобы, мастер-классы и лекции, организованные Росдетцентром при поддержке Минпросвещения.

Центральным событием стал тематический день «Министерство летних дел» — программа, знакомящая детей с деятельностью вожатых и значимостью их роли. Методические материалы разработаны совместно с Движением Первых, обществом «Знание» и студенческими отрядами.

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что вожатые — это проводники, которые прививают детям трудолюбие, справедливость и милосердие. Он поблагодарил каждого за вовлечённость и отметил важность их работы в вопросах безопасности.

«Вожатый» — слово исконно русское, от глагола «водить». И это неслучайно, ведь вы — проводники, которые указывают детям верный путь и прививают настоящие ценности: трудолюбие и справедливость, взаимопомощь и милосердие», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Министр просвещения Сергей Кравцов напомнил, что этим летом в лагерях работают тысячи наставников, а профессия становится всё более уважаемой. Он добавил, что формируется единая система подготовки вожатых и проходят конкурсы «Лига вожатых» и «Лучший вожатый России».

«Формируется единая система подготовки вожатых, проходят конкурсы «Лига вожатых» и «Лучший вожатый России» — для тех, кто хочет расти и развиваться. Сформирована флагманская команда вожатых — вожатский отряд «Россия». Дорогие вожатые, спасибо вам за каждую смену, за каждый отряд, за каждое зажжённое сердце», — отметил Сергей Кравцов.

В преддверии праздника завершился заявочный этап второго всероссийского конкурса «Лучший вожатый России», на который поступило более 230 заявок из всех регионов. По словам директора Росдетцентра Александра Кудряшова, вожатское сообщество сегодня — опора системы воспитания и детского отдыха. Он отметил, что проект «Лига вожатых» объединяет уже 68 000 участников, а его методическая база и стажировки помогают развивать движение по всей стране.

«Быть вожатым – значит зажигать сердца детей, помогая им становиться увереннее, счастливее и добрее, а также являться человеком, который помнит, сохраняет и передаёт традиции родной страны и региона», – поделилась старшая вожатая краевого детского центра «Созвездие» города Хабаровска Анастасия Пермякова.

По итогам тематического дня дети собрали «Досье настоящего вожатого», создав «Портрет вожатого глазами детей», который ляжет в основу рекомендаций для будущих смен. А ученица первого класса Кира Ильницкая из Ростова-на-Дону поблагодарила наставников за поддержку и прекрасное лето.

Ранее депутат Анна Скрозникова рассказала Life.ru, что выбор детского лагеря стал сложнее из-за разнообразия форматов и программ. Современные лагеря отличаются от советских: они персонализированы, предлагают выбор смен (робототехника, языки, спорт) и перестали быть «обязаловкой», превратившись в пространство для развития. Хорошие лагеря есть в каждом регионе. Скрозникова добавила, что прошла путь от вожатой до руководителя сети лагерей.