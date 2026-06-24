Пять человек погибли при лобовом столкновении УАЗа и Lada в Башкирии

В Башкирии на автодороге Уфа — Инзер — Белорецк произошло смертельное ДТП с участием УАЗ «Патриот» и «Лада Ларгус». В результате лобового столкновения погибли пять человек. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД по региону Владимир Севастьянов. По его словам, авария случилась на 194-м километре трассы.

«В настоящие время известно, что в результате лобового столкновения погибли пять человек. Подробности уточняются», — написал Севастьянов.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы, на Снежной улице в районе дома 12, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоцикла. По предварительным данным, водитель легковушки выполнял разворот, не убедившись в безопасности манёвра, и в этот момент в его машину врезался мотоциклист. В результате столкновения мужчина, управлявший мотоциклом, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.