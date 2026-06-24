Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 18:11

ПВО сбило ещё четыре беспилотника, летевших в сторону Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

ВСУ продолжают попытки атаковать Москву беспилотниками. Вечером 24 июня средства противовоздушной обороны сбили при полёте в стороны столицы ещё четырёх украинских дрона. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух БПЛА... Уничтожены ещё два беспилотника, летевших на Москву», — указал он.

По данным властей, на месте падения обломков летательных аппаратов уже работают столичные сотрудники эктренных служб и другие эксперты. О возможных последствиях на земле и деталях ликвидации дронов не сообщали.

В Севастополе отразили атаки 70 дронов: есть раненые, повреждены дома
В Севастополе отразили атаки 70 дронов: есть раненые, повреждены дома

Общее количество сбитых беспилотников у Москвы уже достигло 19. Перед этим Собянин сообщал о 15 ликвидированных дронах. Четыре из них уничтожили в районе 18 часов вечера.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar