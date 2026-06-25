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Регион
24 июня, 21:21

«Свободного интернета больше не будет»: Wylsacom объяснил, к чему движется Сеть

Wylsacom заявил, что свободного интернета образца 2000-х больше не будет

Wylsacom. Обложка © VK / Валентин Петухов

Wylsacom. Обложка © VK / Валентин Петухов

Свободный интернет в том виде, в котором он существовал в начале 2000-х, уже не вернётся. Такое мнение техноблогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, высказал в новом выпуске шоу «Дайте сказать».

По его словам, государства по всему миру усиливают контроль над цифровой средой. Одни требуют локализовать данные, другие ограничивают доступ к отдельным платформам или вводят подтверждение возраста.

В качестве примера Петухов привёл Великобританию, где для просмотра контента 18+ уже требуется проверка пользователя. Возможное ограничение социальных сетей для подростков фактически может превратить такую систему в «интернет по паспорту».

«Свободного интернета таким, каким я его запомнил на заре 2000-х, сейчас уже не будет», — заявил Wylsacom.

При этом блогер считает спорными резкие запреты, которые принимаются без обсуждения с пользователями, экспертами и представителями рынка. Любое ограничение, по его словам, быстро порождает способы обхода и теневую продажу подтверждённых аккаунтов. Петухов призвал заранее объяснять людям смысл цифровых нововведений и оценивать, не создадут ли они больше проблем, чем решат.

Полный выпуск шоу «Дайте сказать» смотрите здесь: Вконтакте, Одноклассники, Дзен.

Wylsacom признался, что его обрадовал ответ Путина про иностранные мессенджеры
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Ранее сообщалось, что среднее суточное время пользователей во «ВКонтакте» выросло до 64 минут, что на 20% больше, чем год назад. Сервис лидирует по вовлечённости среди соцсетей в России, опережая Telegram (45 минут) и «Одноклассники» (42 минуты). Таким образом, «ВКонтакте» уверенно лидирует по вовлечённости аудитории среди российских интернет-пользователей.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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