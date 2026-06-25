Температурные рекорды побиты в Испании и Британии на фоне аномальной жары

Европу накрыла аномальная жара. Метеорологи фиксируют новые температурные рекорды сразу в нескольких странах. Экстремальные показатели зафиксировали в Великобритании, Франции, Испании и Италии. Эту информацию передаёт Би-би-си.

В британском графстве Хэмпшир установился самый жаркий июньский день за всю историю наблюдений. Столбик термометра достиг отметки 36,1°C. В соседнем Суррее температура поднялась до 35,7 градуса. Подобного зноя там не было с 1976 года.

Метеослужбы Испании также отчитались о новых рекордах. Июнь стал самым тёплым в стране с 1950 года. Средняя температура по государству составила 28,17 градуса. Этот показатель превысил предыдущий рекорд от 30 июня 2025 года на 0,16 градуса. Локально испанцы пережили настоящее пекло. Во вторник воздух прогрелся до 40 градусов. На севере страны, в Кантабрии, синоптики зафиксировали максимум в 43,7 градуса.

Во Франции экстремальный зной привел к трагедиям. Люди массово отправлялись на водоёмы, чтобы спастись от жары. Купание в необорудованных местах обернулось гибелью людей. Председатель правительства Себастьен Лекорню сообщил на экстренном совещании печальную статистику. С 18 июня утонули 40 человек. Большинство погибших — молодые люди.