В Йемене взорвали машину журналиста Al Hadath, корреспондент погиб

Арабский телеканал Al Hadath сообщил о гибели своего корреспондента Мухаммеда Аиды. Журналист стал жертвой взрыва автомобиля в йеменской провинции Хадрамаут. Трагедия произошла в административном центре региона — городе Эль-Мукалла.

По предварительным данным, в машине сработало взрывное устройство именно в момент нахождения там сотрудника СМИ. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства инцидента, указано в сообщении канала в соцсети X.

Ранее катарский телеканал Al Jazeera сообщил о гибели оператора Ахмеда Вишаха в центральной части сектора Газа. Мужчина погиб в результате израильского удара. Представители ЦАХАЛ подтвердили этот факт и назвали погибшего членом ХАМАС.