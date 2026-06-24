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Регион
24 июня, 20:49

В Йемене взорвали машину журналиста Al Hadath, корреспондент погиб

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / akramalrasny

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / akramalrasny

Арабский телеканал Al Hadath сообщил о гибели своего корреспондента Мухаммеда Аиды. Журналист стал жертвой взрыва автомобиля в йеменской провинции Хадрамаут. Трагедия произошла в административном центре региона — городе Эль-Мукалла.

По предварительным данным, в машине сработало взрывное устройство именно в момент нахождения там сотрудника СМИ. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства инцидента, указано в сообщении канала в соцсети X.

У берегов Йемена пятеро вооружённых людей попытались захватить танкер
У берегов Йемена пятеро вооружённых людей попытались захватить танкер

Ранее катарский телеканал Al Jazeera сообщил о гибели оператора Ахмеда Вишаха в центральной части сектора Газа. Мужчина погиб в результате израильского удара. Представители ЦАХАЛ подтвердили этот факт и назвали погибшего членом ХАМАС.

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Лия Мурадьян
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