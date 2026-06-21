У берегов Йемена пятеро вооружённых людей попытались захватить танкер

У побережья Йемена неизвестные вооружённые люди попытались взять на абордаж танкер-продуктовоз. Об этом сообщила пресс-служба Британского управления морских торговых операций (UKMTO).

Инцидент произошёл в 50 морских милях к юго-востоку от города Эш-Шихр. Капитан судна доложил, что к борту приблизилась лодка, на которой находились пятеро вооружённых человек. Они предприняли попытку подняться на танкер, однако экипаж выполнил манёвры уклонения, изменил курс и сумел отдалиться от злоумышленников.

Никто из членов команды не пострадал, судно продолжает следовать в порт назначения. Обстоятельства происшествия устанавливаются, информация о личности нападавших не раскрывается. Нападения на торговые суда у берегов Йемена участились в последние месяцы на фоне напряжённости в регионе.

Ранее сообщалось, что захваченный у побережья Йемена танкер M/T EUREKA с 2,8 тыс. тонн дизеля заходит в воды Сомали под надзором девяти вооружённых сомалийцев. На борту — 12 членов экипажа из Египта и Индии, судно шло под флагом Того из ОАЭ. Йеменская береговая охрана не смогла перехватить танкер из-за ограничений и условий.