3 мая, 11:51

Захваченный у Йемена танкер M/T EUREKA с топливом идёт к берегам Сомали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Захваченный у побережья Йемена танкер M/T EUREKA заходит в территориальные воды Сомали. Об этом сообщила служба береговой охраны Йемена на своём сайте.

«Танкер, на борту которого около 2,8 тысячи тонн дизельного топлива, продолжает свой путь к северо-восточному побережью Сомали под надзором девяти вооружённых сомалийцев, имеющих при себе различное оружие, включая РПГ», — отметили в ведомстве.

На борту судна, идущего под флагом Республики Того, находятся 12 членов экипажа из Египта и Индии. Танкер вез дизельное топливо из Объединённых Арабских Эмиратов. По сообщению береговой охраны Йемена, суда не смогли перехватить судно и вернулись на базу в Адене из-за оперативных ограничений, соображений безопасности экипажа и сложных морских условий.

Танкеры Ирана массово обходят блокаду Ормуза, пока Трамп угрожает новыми ударами
Ранее сообщалось, что сомалийские пираты захватили танкер Eureka под флагом ОАЭ у берегов йеменской провинции Шабва и направили его к побережью Сомали. Данных о гражданстве и судьбе членов экипажа пока нет. Также стало известно о захвате грузового судна в шести милях от сомалийского побережья: неустановленные лица изменили курс и направили его в территориальные воды Сомали.

Анастасия Никонорова
