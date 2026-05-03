Захваченный у Йемена танкер M/T EUREKA с топливом идёт к берегам Сомали
Захваченный у побережья Йемена танкер M/T EUREKA заходит в территориальные воды Сомали. Об этом сообщила служба береговой охраны Йемена на своём сайте.
«Танкер, на борту которого около 2,8 тысячи тонн дизельного топлива, продолжает свой путь к северо-восточному побережью Сомали под надзором девяти вооружённых сомалийцев, имеющих при себе различное оружие, включая РПГ», — отметили в ведомстве.
На борту судна, идущего под флагом Республики Того, находятся 12 членов экипажа из Египта и Индии. Танкер вез дизельное топливо из Объединённых Арабских Эмиратов. По сообщению береговой охраны Йемена, суда не смогли перехватить судно и вернулись на базу в Адене из-за оперативных ограничений, соображений безопасности экипажа и сложных морских условий.
Ранее сообщалось, что сомалийские пираты захватили танкер Eureka под флагом ОАЭ у берегов йеменской провинции Шабва и направили его к побережью Сомали. Данных о гражданстве и судьбе членов экипажа пока нет. Также стало известно о захвате грузового судна в шести милях от сомалийского побережья: неустановленные лица изменили курс и направили его в территориальные воды Сомали.
