The Guardian: Лондон готовится к реакции Москвы на арест танкера Smyrtos
Танкер Smyrtos. Обложка © X / UK Defence Journal
Британские власти готовятся к возможным ответным шагам со стороны России на задержание нефтяного танкера Smyrtos. Лондон относит судно к так называемому «теневому флоту». Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на военные источники.
Газета сообщает, что в Великобритании заранее просчитывали риски операции. Чиновники ожидают, что Кремль не оставит инцидент без внимания.
«Задержание Smyrtos готовилось долгое время. Они оценили все риски, и ожидается, что Россия попытается принять ответные меры», — приводит издание слова источника.
Собеседник добавил, что реакция Москвы способна проявиться в любой точке планеты. Он предположил, что российские власти не станут торопиться и выберут наиболее подходящий момент для своих действий.
Представители Торговой палаты судоходства Великобритании заверили журналистов, что судовладельцы и капитаны подготовлены к потенциальной реакции.
Британские военные потратили более 6 часов на захват в Ла-Манше танкера Smyrtos. Операцию поддерживали вертолёты Chinook, Merlin Mk4 и Wildcat, патрульный самолёт P-8 Poseidon, фрегат HMS Sutherland и минный тральщик HMS Ledbury. Накануне британский суд оставил под стражей капитана танкера Smyrtos Аджая Панта.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.