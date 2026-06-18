The Guardian: Лондон готовится к реакции Москвы на арест танкера Smyrtos

Британские власти готовятся к возможным ответным шагам со стороны России на задержание нефтяного танкера Smyrtos. Лондон относит судно к так называемому «теневому флоту». Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на военные источники.

Газета сообщает, что в Великобритании заранее просчитывали риски операции. Чиновники ожидают, что Кремль не оставит инцидент без внимания.

«Задержание Smyrtos готовилось долгое время. Они оценили все риски, и ожидается, что Россия попытается принять ответные меры», — приводит издание слова источника.

Собеседник добавил, что реакция Москвы способна проявиться в любой точке планеты. Он предположил, что российские власти не станут торопиться и выберут наиболее подходящий момент для своих действий.

Представители Торговой палаты судоходства Великобритании заверили журналистов, что судовладельцы и капитаны подготовлены к потенциальной реакции.