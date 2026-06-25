Жара в Италии унесла жизни пяти человек за день

Италия страдает от мощной волны африканской жары. Как сообщает газета Messaggero, за последние сутки жертвами высоких температур стали не менее пяти человек.

Трагические случаи произошли в разных регионах. В провинции Пьяченца на севере страны 61-летнего мужчину нашли мёртвым на винограднике, где он работал с раннего утра. Врачи, прибывшие на место, не смогли его спасти. В провинции Павия 56-летний предприниматель скончался во время посещения кладбища – в момент происшествия температура воздуха достигала 37 градусов.

В городе Джулианова на побережье Адриатики умер 87-летний турист из области Марке, которому стало плохо во время прогулки по пляжу. В Неаполе прохожие обнаружили тело 57-летнего бездомного индийского происхождения на одной из городских площадей – причиной смерти также называют воздействие высоких температур. Пятой жертвой стал 68-летний рабочий в области Венето, скончавшийся в больнице Падуи после того, как ему стало плохо во время ремонта системы водоснабжения.

Минздрав Италии объявил на четверг высший, красный уровень погодной опасности в 17 из 27 крупных городов. В списке – Рим, Венеция, Турин, Милан и другие популярные у туристов центры. Пик жары в стране ожидается в выходные: столбики термометров, по прогнозам, перешагнут отметку в плюс 40 градусов. Власти призывают жителей и гостей страны избегать длительного пребывания на солнце и соблюдать меры предосторожности.

Ранее Life.ru писал, что во Франции из-за аномальной жары за несколько дней утонули 40 человек – спасаясь от зноя, люди купались в несанкционированных местах. Председатель правительства Франции Себастьен Лекорню сообщил, что большинство погибших – молодые люди.